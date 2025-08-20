Muğla'da Tekneden 2 Çocuk Kayboldu - Son Dakika
Muğla'da Tekneden 2 Çocuk Kayboldu

20.08.2025 23:31
Milas'ta tekne alabora oldu, 8 kişi denizde mahsur kaldı. Kayıp 2 çocuk için arama çalışması sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Ören açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi denizde mahsur kaldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğun bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ören açıklarında meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timiyle arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kurtarılanlardan 3 kişinin Sahil Güvenlik botuna alındığı, 3 kişinin ise kayalık bölgeden tahliye edildiği öğrenildi. Kayıp 2 çocuğun yerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

AFAD ekipleri de 1 araç, 1 bot ve 3 dalış personeli ile bölgeye intikal ederek çalışmalara destek veriyor. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletilirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Acil Durum, Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Milas, Çocuk, Ören, Son Dakika

