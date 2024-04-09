Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince kortej düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda 10 motosiklet, 3 otomobil ve 1 turizm polisi aracıyla şehir turu yaptı. Eski Otogar içerisindeki polis noktasından hareket eden ekipler, Cevat Şakir Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi ve Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde Değirmenler mevkisine ilerledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden de geçen ekipler, şehir turunu tamamladı. Türk Bayrakları taşıyan polislerin geçişini, yerli ve yabancı turistlerle ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar ilgiyle takip etti, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Edirne'de Ramazan Bayramı sebebiyle trafik ekipleri, sürücüleri bilgilendirerek, bayramlarını şeker, kolonya ikramı ve çocuklara kırmızı düdük hediye ederek kutladı. Trafik polisleri, emniyet kemerinin önemini vurgulayarak, yolda olan vatandaşlarla bayramlaştı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada, ATV ile kamyon çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kartal Cevizli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon çökmesi sonucu yaşlı bir kadın yaralandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşanan olayda, kadınların sözlü münakaşası silahlı çatışmaya dönüştü. N.A.'nın üvey oğlunu daha önce vuran M.S., açık cezaevinden izne çıktığı sırada yine bir silahlı olaya karıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı anda 2 otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü, aracı park ederek kurtulmayı başardı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
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