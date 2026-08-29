Seydikemer'deki yangın ormana sıçradı: Saklıkent Kanyonu kapatıldı - Son Dakika
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Seydikemer'deki yangın ormana sıçradı: Saklıkent Kanyonu kapatıldı

Seydikemer\'deki yangın ormana sıçradı: Saklıkent Kanyonu kapatıldı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına ilerleyen yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Tedbir amaçlı Saklıkent Kanyonu ziyaretçilere kapatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesinde ziraat alanında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonrası rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangın Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına ilerlerken, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada ziraat alanında başlayan yangın, saatte 50-70 km hızla eser kuvvetli rüzgar nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesini güçleştiriyor. Yangına havadan 15 helikopter, 4 uçak, karadan 72 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 450 personel, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar alevlerin önünün kesilmesi için mücadele ediyor.

Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla'da bulunan Saklıkent kanyonuna yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı.

Kaynak: İHA

Seydikemer, Saklıkent, 3. Sayfa, Antalya, Turizm, Çevre, Muğla, Doğa, Kaş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'deki yangın ormana sıçradı: Saklıkent Kanyonu kapatıldı - Son Dakika

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