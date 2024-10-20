Muğla\'daki orman yangını üçüncü güne girdi

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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Turnalı mevkiinde Gökova Körfezi'nin hemen kıyısında Cuma sabahı saat 03.30'da başlayan orman yangını sarp arazide üç gündür devam ediyor. Gökova Körfezi Turnalı bölgesinde başlayan yangının söndürme çıkmaları üçüncü güne girerken, yer gündüz sarp kayalıklarda yer yer yükselen dumanlar sadece havadan müdahale edilebiliyor. Gökova Körfezi'ne hakim tepelerde kayalıklarda devam eden yangın geceleri rüzgarın da etkisi ile tekrar başlıyor.

'DELİ MEHMET' FAKTÖRÜ

Gökova Körfezi'nde yerel halk ve balıkçılar arasında sık kullanılan 'Deli Mehmet' rüzgarı yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. 'Deli Mehmet' rüzgarı, rüzgarın aniden yönünü ve şiddetini arttırması nedeniyle yöre halkı ve balıkçılar tarafından takılan bir isim. Yöre halkının ve balıkçıların anlattıklarına göre, 1970'li yıllarda bölgede yaşayan Mehmet isimli bir balıkçı rüzgarlı bir günde eşiyle tartışır ve denize açılır ama bir daha da geri dönemez. Teknesi günler sonra sahilde bulunsa da Mehmet'in cesedine ulaşılamaz. O günden beri bölgede esen bu rüzgara halk arasında 'Deli Mehmet rüzgarı' deniliyor.

GECE ÇALIŞMALARI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kıran Mahallesi'nin körfeze bakan sırtlarında zaman zaman parlayan alevlere gece boyunca karadan müdahale eden ekiplerin mücadelesi dron kamerasıyla görüntülendi. Bölgede orman, Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi ekiplerinin yanında kurumlar, gönüllüler ve köylüler tarafından alevlerin önünün kesilmesi için mücadele veriliyor. Gökova Körfezi Turnalı mevkiinde başlayan orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar görmüştü. Söndürme çalışmalarına 45 arazöz 14 su tankeri 7 dozer ve 313 orman personeli karadan, gündüz saatlerinde ise 16 helikopter ve 8 uçak havadan katılıyor. Jandarma ve emniyet ekipleri de helikopter ve TOMA'larla destek veriyor.