Muğla İtfaiyesi, 2024 Yılında 4 bin 949 Olayla Mücadele Etti - Son Dakika
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Muğla İtfaiyesi, 2024 Yılında 4 bin 949 Olayla Mücadele Etti

Muğla İtfaiyesi, 2024 Yılında 4 bin 949 Olayla Mücadele Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2024 yılında 4 bin 949 olaya müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı. Yangınlar, trafik kazaları, hayvan kurtarma ve su baskınları gibi birçok durumda hızlı tepki gösterdi. Ayrıca, 40 bin vatandaşa yangın ve afet eğitimi verildi.

15.01.2025 15:21  Güncelleme: 15:23
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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçede oluşturduğu 41 istasyon, 160 araç, 448 personelle vatandaşların can ve mal güvenliği korumak için 7/24 çalışmaya devam ediyor. 2024 yılında orman yangınları ile beraber Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 4 bin 949 itfai olaya müdahale etti.

Anız ve ot yangınları birinci sırada

Büyükşehir İtfaiyesi 2024 yılında toplamda 3 bin 579 yangın, 584 trafik kazası-kurtarma, 636 hayvan kurtarma, 150 su baskını olmak üzere toplam 4 bin 949 itfai olaya müdahale etti. İtfai olayların içinde ise ilk sırayı 2 bin 404 olayla anız ve ot yangınları aldı. Büyükşehir İtfaiyesi ayrıca 325 ev, 146 iş, 253 araç, 163 orman/makilik, 13 gemi/tekne, 275 de diğer yangınlara müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı.

40 bin vatandaşa yangın eğitimi verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangınlara müdahalelerin yanı sıra 40 bin 927 vatandaşa temel yangın güvenliği eğitimi verdi. Kırsal mahallelerde bulunan 93 okulu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 843 öğrenciye afet ve acil durum eğitimi verdi. Kırsal mahalle ve okullarda yapılan tatbikatlarla, vatandaşların afet durumlarına hazırlıklı ve bilinçli olmaları hedeflendi. Ekipler ayrıca 2 bin 278 işletmeyi yangın güvenliği önlemleri ve baca temizliği ile ilgili denetimlerden geçirildi. 2022 yılında başlattığı Gönüllü İtfaiyecilik eğitimleri ile yangın, su baskınları, arama kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücünü arttırmak, sivil vatandaşları da bilinçli şekilde ekibe dahil etmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bugüne kadar 96 kişiye Gönüllü İtfaiyecilik eğitimi verdi.

Müdahale süresi 6 dakika 58 saniye

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yaz aylarında Bodrum, Fethiye, Seydikemer ve Milas ilçelerinde mobil istasyonlarıyla olaylara anında müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan olaylara ihbar geldikten 6 dakika 58 saniye gibi kısa bir sürede müdahale ediyor. Büyükşehir itfaiyesi 2024 yılı içerisinde 21 bin 660 çağrıya yanıt verdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşların can ve mal güvenliği, Muğla'nın da huzuru için itfaiyenin 7/24 görevi başında olduğunu söyledi.

Başkan Aras; "Geride bıraktığımız 2024 yılına baktığımızda Muğla'mız yine büyük yangınlar yaşadı. Özellikle yaz aylarında orman varlığımızı tehdit eden yangınlarıyla topyekün mücadele edebilir, gerekli bilgilendirmeler ve eğitimlerle de bu yangınları en aza indirebiliriz. Bu nedenle Büyükşehir İtfaiyemiz 2024 yılında kırsal mahallelerde, okullarda vatandaşlarımıza, çocuklarımıza eğitimler verdi. İl genelinde bu eğitimlerle yaklaşık 40 bin vatandaşımıza ulaştık. Acil durumlarda mücadele gücünü arttırmak için Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine de devam ediyoruz. 13 ilçemizin birçok noktasında konuşlanan itfaiye teşkilatımızı da gerek personel gerekse son model araç ve teçhizatla donatarak muhtemel yangınlara, kazalara, sel, deprem gibi doğal afetlere karşı güçlendiriyoruz. 7/24 vatandaşlarımızın huzuru için görevi başında olan, orman yangınlarında büyük özveri ile mücadele eden itfaiye ekiplerimize tekrar teşekkür ediyorum. Mutlu bir Muğla oluşturmak, vatandaşlarımızın her an yanında olmak için çalışmalarımıza, projelerimize, eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla İtfaiyesi, 2024 Yılında 4 bin 949 Olayla Mücadele Etti - Son Dakika

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