Muğla Milas'ta 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD'a göre, saat 18.39'da merkez üssü Milas olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,28 kilometre derinliğindeki deprem Milas ve Muğla genelinde hissedilirken, şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.39'da merkez üssü Muğla'nın Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.28 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Milas ilçe merkezi ve Muğla genelinde hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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