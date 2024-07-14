Muğla Seydikemer\'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 7 Kişi Yaralandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Seydikemer ilçesi Fetihiye- Antalya Karayolu Karabel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Y. (52) idaresindeki 31 NC 520 plakalı otomobil ile S.K. (23) idaresindeki 34 KB 3586 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte F.Y. (49), H.K.Y. (16), E.K. (16), İ.K. (50) ve H.K. (46) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydikemer ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.K.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA