Muğla Valiliği, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yolların kapanacağını duyurdu - Son Dakika
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Muğla Valiliği, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yolların kapanacağını duyurdu

Muğla Valiliği, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yolların kapanacağını duyurdu

Muğla Valiliği, 23-24-25 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar ile ilgili duyuru yaptı. Marmaris ve Fethiye'de yapılacak etaplar için belirli güzergahlar üzerinde trafik kontrollü olarak sağlanacak. Detaylar haberde yer alıyor.

22.04.2024 13:13  Güncelleme: 13:24
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Muğla Valiliği 23-24-25 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla geçici olarak trafiğe kapanacak yollar ile ilgili duyuru yaptı. Marmaris'te yapılacak etaplar için de Marmaris Kaymakamlığı araçların belirtilen güzergahlar üzerinden alınmasını ilan etti.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili olarak belirtilen güzergahlarda trafik kontrollü olarak sağlanacak. Belirli sürelerde yol kapaması yapılacağını bildiren Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü 22 Nisan (bugün) saat 19.00 dan sonra Kordon Caddesi, Atatürk caddesi üzerinde park yapan araçların, park cepleri de dahil güvenlik sebebi ile çekici yardımı ile otoparka alınacağını bildirdi.

23.04.2024 günü Fethiye Marmaris etabında 09.30/13.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar: Uğur Mumcu parkı önünden başlayıp,Cahit Gündüz Caddesi,Yürüyüş yolu caddesi, Şehit Fethibey Parkı 1117. Sokak-867. Sokak üzeri 2. Sağ çıkıştan,Mustafa Kemal Bulvarına geçiş,Adliye Işıklı kavşak üzerinden,Mustafa Kemal Bulvarı, Çalış istikametine dönüş, Cahit Beğenç Bulvarı, Osmangazi Caddesi, D400 yolu, Osman Kaya Bulvarı.

Fethiye Ortaca İstikametine Çalış Kavşağından tüm araçlar saat 11.00' de, İçmeler Asparan Kavşağı arası 12.15' te, Ula Sarnıç kavşağından Sakar rampaları istikametine yük taşıyan kamyon, tır vb. araçların 12.45' te, Ula Sarnıç kavşağından Sakar rampaları istikametine otomobil, otobüs vb. araçlar saat 13.15' te, Gökova kavşağından Marmaris ve Fethiye İstikametine tüm araçlar 13.30 'da Okluk kavşağından Okluk istikametine yol tamamen 13.45' te,Çöplük kavşağı Datça yolu kavşağı, Çöplük kavşağı Datça yolu kavşağı 13.45' te

Datça yolu katılım kavşağından Marmaris istikametinden Datça istikametine ve Marmaris istikametine giden araçlar 14.15' te, Asparan yol ayrımı kavşağı Datça Marmaris istikameti 14.15' te yol trafiğe kapatılacaktır.İçmeler Asparan Kavşağı, İçmeler Barbaros Caddesi, İçmeler Cumhuriyet Caddesi, Turban Kavşağı, Marmaris Cumhuriyet Caddesi, Adliye Kavşağı, K.Seyfettin Elgin Bulvarı, Atatürk Caddesi, Atatürk Meydanı, Gençlik Meydanı, Hasan Işık Caddesi, Mustafa Muğlalı Caddesi.

24.04.2024 günü Marmaris- Bodrum etabında 10.30/13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar: Atatürk Caddesi, Atatürk Meydanı, Ulusal Egemenlik Caddesi, Gençlik Meydanı, TEB Kavşağı, İncili Kavşak, Sanayi Kavşağı, A Noktası ilçeye giriş kavşağı, Ula Sarnıç kavşağından Sakar rampaları istikametine yük taşıyan kamyon, tır vb. araçların 11.45' te,Gökova kavşağından Akyaka kavşağı arası kamyon, tır vb. araçlar 12.15' te. Ula Sarnıç kavşağından Sakar rampaları istikametine otomobil, otobüs vb. araçlar saat 12.30' te,Gökova kavşağından Fethiye İstikametine tüm araçlar 12.30 'da, Gökova kavşağından Akyaka kavşağı arası otomobil, otobüs, vb. araçlar 12.30'da, Akyaka giriş kavşağından Akbük, Ören, Çiftlik, Yalı, Kızılağaç ve Mazı istikametine çift yönlü yolda Bodrum Çıkış Kavşağına tüm yolda 12.30' da, Bodrum Çıkış kavşağından Bodrum stat alanı ters yön 14.00' da yol trafiğe kapatılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, Marmaris, Fethiye, trafik, Muğla, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla Valiliği, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yolların kapanacağını duyurdu - Son Dakika

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