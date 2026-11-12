Muğla Yatağan'da 3 araçlık kazada 4 kişi yaralandı, sıkışan yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla Yatağan'da 3 araçlık kazada 4 kişi yaralandı, sıkışan yaralı kurtarıldı

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Muğla Yatağan\'da 3 araçlık kazada 4 kişi yaralandı, sıkışan yaralı kurtarıldı
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Turgut Kavşağı'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Yatağan Turgut Kavşağı'nda meydana geldi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 kişinin araç dışında olduğunu, bir kişinin ise araç içerisinde sıkıştığını belirledi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Yatağan'da 3 araçlık kazada 4 kişi yaralandı, sıkışan yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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