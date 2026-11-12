Muğla Yatağan\'da 3 araçlık kazada 4 kişi yaralandı, sıkışan yaralı kurtarıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Yatağan Turgut Kavşağı'nda meydana geldi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 kişinin araç dışında olduğunu, bir kişinin ise araç içerisinde sıkıştığını belirledi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.