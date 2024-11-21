Muhtar Traktör Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muhtar Traktör Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Muhtar Traktör Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Çanakkale Biga'da muhtar Zeki Bülbül, traktör tamiri sırasında ezilerek yaşamını yitirdi.

21.11.2024 11:09
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Hacı Hüseyin Yaylası köyünde muhtar, gece yarısı arızalanan traktörü tamir ettiği sırada traktörün hareket etmesiyle ezilerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Biga ilçesine bağlı Hacı Hüseyin Yaylası köyünde meydana geldi. Muhtar Zeki Bülbül (57), gece yarısı arızalanan traktörünü tamir etmek için traktörün altına girdi. Tamir ettiği sırada traktör aniden hareket edince Bülbül, ezilerek hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Muhtar Zeki Bülbül'ün cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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