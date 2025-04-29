Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma - Son Dakika
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Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. Ongun, evinde bulunan 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 Euro, bin 640 sterlinin kaynağı ile ilgili soruya, "Eşim tutuklanınca ihtiyaç olur diye çevremden aldığım borçlar" yanıtını verdi.

29.04.2025 22:24  Güncelleme: 22:43
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasında aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun da yer alıyor. Gözdem Ongun emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ongun'un polise verdiği ifadesi ortaya çıktı.

32 SAYFA İFADE VERDİ

Emniyette yaklaşık 32 sayfa ifade veren Ongun'a hesabındaki para hareketliliği, yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelileri tanıyıp tanımadığı, bu kişilerle ilişkileri soruldu. Zeynep Gözdem Ongun, evinde yapılan aramalarda ele geçirilen paraların nerden geldiği ve üzerine mal varlığı olup olmadığına da cevap verdi.

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Zeynep Gözdem Ongun

EVİNDEN ÇIKAN PARALARI ANLATTI

Ongun, evinde çıkan 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 Euro, bin 640 sterlinin kaynağı ile ilgili soruya, "13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim. Kendi emeklerimle kurup geliştirdiğim şirketimin hesaplarının bu kadar en ince ayrıntısına kadar bakılması beni şahsen rahatsız etmiştir. Eşim Murat Ongun dolayısıyla bu soruşturma kapsamında hakkımda işlem yapıldığını düşünüyorum" dedi.

"3 MİLYON 717 BİN 400 LİRALIK KİRAMIZI EŞİM ELDEN VERDİ"

İBB'nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına da cevap veren Ongun, senelik olarak kiraladıkları villa için ödediği 3 milyon 717 bin 400 lirayı eşi Murat Ongun'un kendisine elden verdiği söyledi. Ongun, "Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığıyla hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur" dedi. Gözdem Ongun'a ev sahibinin ifadesi de soruldu. Kirayı kendisinin yatırdığını kabul eden Ongun, "Doğrudur. Halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL'ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim" dedi.

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

BANKA HESAPLARINDAKİ HAREKETLERE DE CEVAP VERDİ

Banka hesaplarındaki para alışverişi de sorulan Ongun, "Şahıs veya şirketler benim şirketimden ürün almış olabilir. Sorulan şirketler belki de şahsi müşterilerimin sahibi olduğu şirketler olabilir ancak şu an net olarak hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun\'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, Politika, 3-sayfa, Güncel, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • mustafa sagdic:
    servet dediği para doğudaki en ufak aşiretin uyesinde bile var. yaptığınız haberi yiyeyim 54 32 Yanıtla
  • Mert kursun :
    bunların nasıl bir maaş sistemi var 300 milyon kirada oturuyor 1 milyonmu bunların maaşı ibb iyi çalışmış ama halka degil bu soygunculara hizmet vermiş 32 21 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    bu para servetse 128 milyar doların ismi nedir yada ayakkabı kutularından çıkan ?? 27 16 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    he canım he bizde yedik. kimse kşmseye 5 krş vermiyor sen bu devlet aptal mı sanıyorsun 22 16 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    basliga baktim.. ilginc kelimesini okudum. devamini okumadim.. ilginc kelimesini kullanmadan yine yayinlarsaniz ayni haberi okurum. zira sabikaniz cokca. 17 10 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Şahsen ben ikna oldum. ; )) 9 3 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    adamlar villanın kirasını yıllık veriyor işte hizmetin karşılığı 8 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    Allah iyiliğinizi versin yandaşlar sizi bende 128 milyar doları bunlarmı çaldı sandım. 2 3 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 Euro, bin 640 sterlin bu para servet mi? Binlerce ayakkabı kutusunun bir tanesinin çeyreğini bile doldurmaz. 0 0 Yanıtla
  • levent deliceo:
    Servet dediğiniz para bu ülkede orta segment bir araba parası. Ben size birşey yazardım ama hadi aldığım aile terbiyesine dua edin! 0 0 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Son dakika senin attığın başlığın ben , servetmiş, biraz utanın yahu 0 0 Yanıtla
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