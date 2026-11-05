Muratlı'da kümese giren başıboş köpekler 13 tavuğu boğarak öldürdü - Son Dakika
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Muratlı'da kümese giren başıboş köpekler 13 tavuğu boğarak öldürdü

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Muratlı\'da kümese giren başıboş köpekler 13 tavuğu boğarak öldürdü
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Muratlı\'da kümese giren başıboş köpekler 13 tavuğu boğarak öldürdü
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde başıboş köpekler kümese girerek 13 tavuğun boğulmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansırken mahalle sakinleri başıboş köpekler nedeniyle endişeli olduklarını belirterek yetkililerden önlem istedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokak köpekleri, girdikleri kümesteki 13 tavuğu telef etti.

Edinilen bilgilere göre, Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kümese giren başıboş köpekler tavuklara saldırdı. Olay güvenlik kamerasına da yansırken, kümes sahiplerince yapılan kontrolde toplam 13 tavuğun boğularak öldüğü belirlendi. Telef olan tavuklar bir el arabasına doldurulurken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin yol açtığı tehlike nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, yetkililerden önlem almalarını istedi.

Kaynak: İHA
Tekirdağ3. SayfaMuratlıGüncelYaşamSon Dakika

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