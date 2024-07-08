Muş Emniyet Müdürlüğü Operasyonları Sonucunda Suç Unsurları Ele Geçirildi - Son Dakika
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Muş Emniyet Müdürlüğü Operasyonları Sonucunda Suç Unsurları Ele Geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü Operasyonları Sonucunda Suç Unsurları Ele Geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü, Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda birçok suç unsuru ele geçirirken 18 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda ehliyet sınavında kopya düzenekleri kullanmaya çalışan şahıslar, kaçak sigara malzemeleri ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak da 6 düzensiz göçmen yakalandı ve idari para cezası uygulandı.

08.07.2024 17:23
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Muş Emniyet Müdürlüğü, Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda birçok suç unsuru ele geçirirken 18 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 03 Temmuz 2024 tarihinde Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ehliyet sınavına mercek kamera ve kulak içi mikro kulaklık kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 şahsın yakalandığı ve dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli şahıslar hakkında 6114 sayılı ÖSYM kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığının vurgulandığı açıklamada şahısların üzerinde, 2 adet mercek kamera, 2 adet mobil WİFİ cihazı, 2 adet alıcı, 4 adet SİM kart, 2 adet kulak içi kulaklık ele geçirildiği kaydedildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 04 Temmuz 2024 tarihinde bir ikamette yapılan aramada ise kaçak sigara yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Yapılan operasyonda 1 adet makaron doldurma makinası, 1 adet kompresör makinası, 1 adet tütün ayıklama aparatı, 320 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron, 27 kilogram hazır halde kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

"Uyuşturucuya geçit yok"

Açıklamanın devamında, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda da 2 adet TCK-188 (Uyuşturucu Madde Ticareti) ve 6 adet TCK-191 (Uyuşturucu Madde Kullanmak) suçu olayı gerçekleşmiş olup, 9 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 2 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan mahkemeye sevk edilerek tutuklanmıştır. Operasyonlarda 496,87 gram metamfetamin, 64,77 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 1,59 gram esrar ele geçirilmiştir" şeklinde ifade edildi.

"6 düzensiz göçmen yakalandı"

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili ise şu ifadelere yer verildi, "Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 06 Temmuz 2024 tarihinde ülkemize yasadışı giren 6 yabancı şahıs yakalanmış olup, işlemleri akabinde de port edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine sevk edilecektir. Düzensiz göçmenlere " Türkiye'ye yasadışı girmekten" toplamda 137 bin 4 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş Emniyet Müdürlüğü Operasyonları Sonucunda Suç Unsurları Ele Geçirildi - Son Dakika

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