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Muş'ta kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Muş'ta kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 6 kişi yakalandı

Muş'ta bir kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak 6 şüphelinin yakalandığı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Muş\'ta kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 6 kişi yakalandı
11.01.2024 - 22:09,  Güncelleme: 22:11
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Muş'ta kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 6 kişi yakalandı

MUŞ - Muş'ta bir kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında 9 Ocak 2024 günü sahte altın satmak yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı ilgili olarak şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheli şahıs tespit edilerek suç eşyaları ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında; 78 bin 745 Türk Lirası ve 5 adet sahte altın renginde zincir kolye ele geçirildi. Dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı" denildi.

Kaynak: İHA
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