Muş\'ta evinde ölü bulunan polis memuru 3 ay önce baba olmuş

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Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yunus Yavuz'dan (34) yakınları bir süre haber alamadı. İddiaya göre; bunun üzerine sabah saatlerinde polisin evine giden arkadaşları, Yavuz'u evin banyosunda hareketsiz şekilde buldu.

POLİS MEMURU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk kontrollerinde genç polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirilen Yavuz'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

KAHREDEN DETAY

Elazığ nüfusuna kayıtlı olan polis memurunun evli ve 3 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.