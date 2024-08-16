Muş'ta tır ile pikap çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Muş'ta tır ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

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Muş-Bitlis karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır ve pikap çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16.08.2024 09:57
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Muş'ta tır ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

MUŞ - Muş- Bitlis karayolunda tır ve pikabın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasından araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle yan yatarak sürüklenen pikap da orta refüje çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen tır ve pikap, havalimanı kavşağında çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Muş\'ta tır ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta tır ile pikap çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta tır ile pikap çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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