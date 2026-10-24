Muş Varto'da kalorifer kazanı kaynaklı yangında 5 büyükbaş telef oldu - Son Dakika
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Muş Varto'da kalorifer kazanı kaynaklı yangında 5 büyükbaş telef oldu

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Muş Varto\'da kalorifer kazanı kaynaklı yangında 5 büyükbaş telef oldu
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Muş Varto\'da kalorifer kazanı kaynaklı yangında 5 büyükbaş telef oldu
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Muş'un Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımların çıkardığı yangında 5 büyükbaş telef oldu, evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Türk Kızılay Varto Temsilciliği hasarı inceledi, yardımın 1-2 gün içinde ulaştırılması planlanıyor.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde ev ile ahır arasındaki kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ev ile ahır arasına kurulan kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımlar bölgede bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki alanlara yayılarak hasara yol açtı. Yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken evin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından Türk Kızılay Varto Temsilciliği tarafından hasara yönelik inceleme gerçekleştirildi. Ailenin ihtiyaçlarının tespit edildiği, insani yardımın 1-2 gün içerisinde ulaştırılmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Kaynarca3. SayfaKızılayGüncelVartoYaşamMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş Varto'da kalorifer kazanı kaynaklı yangında 5 büyükbaş telef oldu - Son Dakika
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