Mutluhan Asiler\'in Cenazesi Defnedildi

3.Sayfa

Ankara'da seyir halindeki aracın elektrikli scooter'a çarpması sonucu hayatını kaybeden Mutluhan Asiler'in cenazesi toprağa verildi.

Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde 16 Eylül tarihinde yolun karşısına elektrikli scooter ile geçmeye çalışan Mutluhan Asiler (24) ve Samet Altındaş'a (23) Yenimahalle istikametinde ilerleyen 06 BGE 829 plakalı araç çarpmıştı. Çarpmanın ardından Mutluhan Asiler olay yerinde hayatını kaybederken Samet Altındaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Meydana gelen kazanın ardından hayatını kaybeden Mutluhan Asiler için Sincan Cimşit Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Asiler'in ailesi ve yakınları katıldı. Asiler'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken acılı annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Asiler'in naaşı Sincan Cimşit Mezarlığı'nda defnedildi. - ANKARA