Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti - Son Dakika
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Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti

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Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada neler yaşandığını açıkladı. Ailenin Narin'in cansız bedeni bulunana ve duruşmaya kadar Nevzat Bahtiyar'dan şüphelenmediğini söyleyen Eren, ''Duruşmada ailenin tamamı Nevzat'a yöneldi. Her arada Nevzat'ın yanından geçen aile bireyleri hakaretler ve tehditler savuruyordu.'' ifadelerini kullandı.

12.11.2024 09:24
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Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayeti duruşmasında yaşananları TELE1'de katıldığı programda anlattı. 3 gün süren duruşmanın, 4 sanık ve bütün tanıkların ifadesinin alındığı bir duruşma periyodu olduğunu belirten Eren, önemli bir aşama kaydedildiğine dikkat çekti. Eren, ilk duruşmanın maddi gerçeği açığa çıkaran bir duruşma olduğunu belirterek hemen karar gibi bir beklentinin olduğunu ancak bunun da belirli süreçleri olacağını söyledi.

"BAŞARILI BİR DURUŞMA PERİYODU OLDU"

Söz konusu duruşmanın değişik bir duruşma olduğunu ifade eden Eren, "Basın emekçileri duruşma zabıt gibi sosyal medyada paylaşımlar yapmışlar. Mahkeme başkanı da haberdardı, bu duruma itirazı olmadı. Başarılı bir duruşma periyodu oldu. Sanık ve tanıkların çelişkili beyanlarına mahkeme heyetinin temas etmesi önemli. Ben ilk celseyi geldiğimiz aşama itibarıyla verimli olarak görüyorum." dedi.

"NARİN ERKEN BULUNSAYDI DNA KALINTILARI KAYBOLMAYACAKTI"

Kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının yetersiz olduğu iddialarına da yanıt veren Nahit Eren, "Kolluk sahada daha etkin bir çalışma gerçekleştirseydi, Narin erken bir zamanda bulunmuş olsaydı DNA kalıntıları kaybolmamış olacaktı" açıklamalarında bulundu.

"AİLE TEPKİ GÖSTERDİ"

Amca Salim ve anne Yüksel Güran arasındaki ilişki iddialarına dair açıklamalarda bulunan Nahit Eren, "8 yaşında yaşam hakkı ihlal edilen bir çocuk var. Hangi sebeple, neden yapıldığını yorumlamak değil bu yaşam hakkının ihlaline sebep veren insanların gereken cezaları almaları amaç. Duruşma da çok da eleştirildik gerek sanık avukatları gerekse aile bireyleri tarafından. Ama cinayet dosyalarında bu tür konuşma başlıklarının duruşmada konuşulması bilinen bir gerçek. Aile bize tepki gösterdi. İlk günden beri maddi gerçek neyse açığa çıksın dedik." ifadelerini kullandı.

"ANNE YÜKSEL GÜRAN İLİŞKİ İDDİALARI ÜZERİNDEN SİTEM ETTİ"

Baba Arif Güran'ın Narin'in katillerinin açığa çıkmasını istemesine dikkat çeken Nahit Eren, "Biz de istiyoruz" ifadelerini kullanarak gerçeklerin söylenmesi gerektiğini belirtti. Anne Yüksel Güran'ın duygusal bir konuşma yaptığını ve ilişki iddiaları üzerinden sitemde bulunduğunu belirtti.

İlişki iddialar üzerine Nahit Eren, "Bu ifadelere yansıyan bir iddia. Bu tür iddialar yüzünden bu davanın tartışılmaması lazım. Eğer o da çocuğunun katilinin ortaya çıkmasını istiyorsa biz de istiyoruz. Ailenin bize tepki göstermesini gerçekten anlamadık. Biz bu konuda Narin'in katili açığa çıksın diyen herkesle ortaklaşabiliriz. Bütün çaba katillerin açığa çıkması için." dedi.

"AİLE NARİN BULUNANA KADAR NEVZAT'TAN ŞÜPHELENMEDİ"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın aile bireyleri tarafından hedef gösterildiğini söyleyen Eren, dava öncesi ve sonrasını şöyle açıkladı:

"Ailede Narin bulunana kadar Nevzat'a dair tek bir şüphe olgusu yok. Baba Arif Güran'ın 28 Ağustos'ta ifadesinde kendi ailesinden bile davranışlarından dolayı şüphe ettiğini söylüyor ama Nevzat yine yok. Duruşmada ailenin tamamı Nevzat'a yöneldi. Her arada Nevzat'ın yanından geçen aile bireyleri hakaretler ve tehditler savuruyordu."

Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti

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Son Dakika 3.Sayfa Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    nevzata yıkacaklar suçu ama neyse 8 0 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    nevzat ın yardım ve yataklık dan başka suçu yoktur.Aile iş arıyor.O köy hep aynı aile.Nevzar aileden değil.Nevzat böyle bir şey yapmış olsaydı o aile yaştırmıydı onu. 3 0 Yanıtla
  • İsmail Bayrak:
    mağluptur bu yolda galip ! velev ki bulundu katil, geri gelmeyecek o masum… yazık 2 0 Yanıtla
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