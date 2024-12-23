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Narin Güran Cinayeti Dava Gelişmeleri

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Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek.

23.12.2024 18:54
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Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek

Narin Güran cinayetinde aile toplantısının görüntüsü "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak. Ayrıca, duruşmada 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.

Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi.

Mahkemenin karar yazısında şunlar yer aldı:

"Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu Diyarbakır'da Kürtçe bilirkişiler ile yapılan görüşmede Türkçe'ye çevirmek için ayrı ses ekipmanlarının olması gerektiği, ses düzeyinin düşük olması nedeniyle bu haliyle Türkçe'ye çevrilmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Bunun üzerine alanında uzman olan Ulusal Kriminal Büro ile görüşüldü. Konuşmaların ses ekipmanları kullanılarak Türkçe'ye çevrilebileceğinin belirtilmesi üzerine duruşmanın yakın olması nedeniyle video görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmiştir."

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu.

Mahkeme heyetince izlenen görüntüler, dava dosyasına eklenmişti.

Mahkeme daha önce de Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntünün, uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar vermişti.

Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek

Öte yandan, Narin Güran cinayeti davasının 26 Aralık'taki ikinci duruşmasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşması için ek karar aldı.

Sanık avukatlarının celse arasındaki taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmada 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verdi.

Mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın duruşmaya zorla getirilmesini, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A'nın ise cezaevinden celbini kararlaştırdı.

Amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli R.A. ilk duruşmada "tanıklık yapmama hakkına sahip" olduğunun hatırlatılması üzerine "Tanıklık yapmak istemiyorum." demiş ve salondan çıkarılmıştı.

Narin Güran Cinayeti Dava Gelişmeleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Cinayeti Dava Gelişmeleri - Son Dakika

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