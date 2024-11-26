Narin cinayetinde baba Arif Güran'ın üzerinde durduğu delil hakkında yanıt geldi - Son Dakika
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Narin cinayetinde baba Arif Güran'ın üzerinde durduğu delil hakkında yanıt geldi

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma hala devam ediyor. Narin'i kimin öldürdüğü gizemini korurken, kritik bir gelişme yaşandı. Baba Arif Güran ve avukatların ısrarla üzerinde durduğu ve Narin'in cinayeti soruşturmasına önemli bir aşama atlatacak askeri üsse ait kamera kayıtlarının incelenmesi talebine jandarmadan yanıt geldi.

26.11.2024 14:26
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Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'ı kimin öldürdüğü sorusunun cevabını aylardır merak ediyor. Yürütülen soruşturmada çember her geçen gün daraltılsa da henüz Narin'i öldüren şahıs ortaya çıkmış değil. Baba Arif Güran ile avukatların ısrarla üzerinde durdukları askeri üs bölgesine ait görüntülerle ilgili Jandarma'dan mahkemeye yanıt geldi.

JANDARMADAN MAHKEMEYE YANIT

İlk duruşma sonunda mahkeme ailenin talebi üzerine Daran-2 Askeri Üs Bölgesinde bulunan ve Şahingöz olarak adlandırılan kameranın kayıtları için jandarmaya yazı yazdı. Jandarma teknik personelinin hazırladığı tutanak mahkemeye gönderildi. NTV'de yer alan habere göre Tutanakta, "Daran-2 üs bölgesinde mevcut olan Keskingöz sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenebildiği" belirtildi.

BABA VE AVUKATLAR BU DELİL ÜZERİNDE DURUYORDU

Askeri üs bölgesine ait görüntüler, baba Arif Güran ve avukatların duruşmada ısrarla üzerinde durduğu deliller arasındaydı. Avukatlar, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri arasında uyumsuzluk tespit ettiklerini öne sürüyordu.

Kamera görüntüleriyle, Narin'in patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği incelenecek ayrıca bölgede kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği detaylı olarak araştırılacaktı. Sanık Bahtiyar'ın Arif Güran'ın evine gidip gitmediği de tespit edilecekti. Ancak jandarmanın mahkemeye cevabında "kameranın kayıt yapmadığı, sadece merkeze anlık görüntü gönderdiği" belirtildi.

Narin cinayetinde baba Arif Güran\'ın üzerinde durduğu delil hakkında yanıt geldi

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Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayetinde baba Arif Güran'ın üzerinde durduğu delil hakkında yanıt geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    Melek oldu gariban. Allah nur versin kızımıza amin inşallah. 13 0 Yanıtla
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