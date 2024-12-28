Narin Güran davasında düğüm çözülüyor

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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma üçüncü gününde devam edecek. Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmada ikinci günde de karar açıklanmazken, üçüncü günde karar verilmesi bekleniyor.

ANNE YÜKSEL GÜRAN KONUŞACAK

Tutuklu yargılanan sanıklardan anne Yüksel Güran'ın da saat 10.00'da başlayacak üçüncü gündeki duruşmada savunmasını yapacağı bildirildi.

SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklar bugün de yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

NELER YAŞANDI?

Duruşma savcısı önceki gün mütalaayı okurken iyi hale yer olmadığı ve tüm sanıkların suç ortağı olduğunu dile getirmişti. Dün devam eden ikinci duruşmada savunma sırası tutuklu sanık ağabey Enes Güran'daydı. Enes Güran, günlerce konuşulan kolundaki ısırık iziyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı ve diğer sanıklar gibi o da baş şüpheli Nevzat Bahtiyar için "O bir katil" dedi.

"KOLUMU KENDİM ISIRDIM"

Güran, "Kolumdaki morluğa gelince, ben kendim ısırdım. Hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun. Onlardan çıkmasa da çocuklarından çıkacak. Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalabilirim, ama vicdanım rahat" diye konuştu.

"NEVZAT BİR KATİL"

Güran ayrıca tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar için "Bazı alçaklar gelmiş ve diyor ki, 'Nevzat Bahtiyar sizin köpeğiniz bile olamaz.' Doğru, Ali Bey! (Nevzat Bahtiyar'ın avukatı) Nevzat Bahtiyar bizim köpeğimiz bile olamaz ama o bir katil." ifadelerini kullandı.

"ŞEREFSİZLİK YAPMA"

Güran konuşmasının devamında "Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ilerde anlatacağım. Hepiniz şok olacaksınız anlatacaklarıma Nevzat ile ilgili." dedi. Güran'ın Nevzat Bahtiyar'a dönerek "Nevzat, sana tek bir kelime söyleyeyim, kızın" demesinin ardından Bahtiyar, "Şerefsizlik yapma" ifadelerini kullandı. Kısa süreli yaşanan gerginlik hemen sonlandırıldı.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Enes Güran'ın ikinci avukatı Muhammet Fatih Demir, savunmasını yaparken söz almadan konuşan bir avukatın salondan çıkarılması istendi, buna tepki veren başka bir avukat daha salondan çıkarıldı. Barodan bir avukat cevap verdi. Mahkeme Başkanı daha önce uyardığını söyledi.