Narin Güran davasında düğüm çözülüyor - Son Dakika
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Narin Güran davasında düğüm çözülüyor

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Diyarbakır'daki Eğertutmaz Deresi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma üçüncü gününde saat 10.00'da devam edecek. Söz sanık anne Yüksel Güran'da olacak. Görülecek duruşmada sanıklar hakkında kararın verilmesi de bekleniyor.

28.12.2024 06:54
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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma üçüncü gününde devam edecek. Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmada ikinci günde de karar açıklanmazken, üçüncü günde karar verilmesi bekleniyor.

ANNE YÜKSEL GÜRAN KONUŞACAK

Tutuklu yargılanan sanıklardan anne Yüksel Güran'ın da saat 10.00'da başlayacak üçüncü gündeki duruşmada savunmasını yapacağı bildirildi.

SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklar bugün de yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Narin Güran davasında düğüm çözülüyor

NELER YAŞANDI?

Duruşma savcısı önceki gün mütalaayı okurken iyi hale yer olmadığı ve tüm sanıkların suç ortağı olduğunu dile getirmişti. Dün devam eden ikinci duruşmada savunma sırası tutuklu sanık ağabey Enes Güran'daydı. Enes Güran, günlerce konuşulan kolundaki ısırık iziyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı ve diğer sanıklar gibi o da baş şüpheli Nevzat Bahtiyar için "O bir katil" dedi.

"KOLUMU KENDİM ISIRDIM"

Güran, "Kolumdaki morluğa gelince, ben kendim ısırdım. Hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun. Onlardan çıkmasa da çocuklarından çıkacak. Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalabilirim, ama vicdanım rahat" diye konuştu.

"NEVZAT BİR KATİL"

Güran ayrıca tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar için "Bazı alçaklar gelmiş ve diyor ki, 'Nevzat Bahtiyar sizin köpeğiniz bile olamaz.' Doğru, Ali Bey! (Nevzat Bahtiyar'ın avukatı) Nevzat Bahtiyar bizim köpeğimiz bile olamaz ama o bir katil." ifadelerini kullandı.

"ŞEREFSİZLİK YAPMA"

Güran konuşmasının devamında "Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ilerde anlatacağım. Hepiniz şok olacaksınız anlatacaklarıma Nevzat ile ilgili." dedi. Güran'ın Nevzat Bahtiyar'a dönerek "Nevzat, sana tek bir kelime söyleyeyim, kızın" demesinin ardından Bahtiyar, "Şerefsizlik yapma" ifadelerini kullandı. Kısa süreli yaşanan gerginlik hemen sonlandırıldı.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Enes Güran'ın ikinci avukatı Muhammet Fatih Demir, savunmasını yaparken söz almadan konuşan bir avukatın salondan çıkarılması istendi, buna tepki veren başka bir avukat daha salondan çıkarıldı. Barodan bir avukat cevap verdi. Mahkeme Başkanı daha önce uyardığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Narin Güran davasında düğüm çözülüyor

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davasında düğüm çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Halis Çelik:
    bu cinayeti nevzat işleseydi siz onu o dakka lime lime ederdiniz ama siz olayların bu noktaya geleceğini hesap edemeduz yani kurtulacağınizi saniyordunuz nah kurtulursunuz 178 0 Yanıtla
    Osman Erginyavuz:
    adamsin 0 0
  • seyit abdullah:
    nevzatin bu kadar güçlü bir ailenin içinde kıza zarar verecek kadar cesur ve güçlü değil kızla bir ilgisi olması mümkün değil sadece kullanıldı yardım yataklık etti sonuçta sucldr, 111 1 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    madem Nevzat bahtiyar suçlu neden 1 ay boyunca olayı sakladınız. bütün köy cinayeti bilmesine rağmen sakladı. tamamen sorguya alınması gerekiyordu. 103 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    şahsi kanaatim abisi çıkacak 65 4 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Köy kütüğünü kazıyın, köyüde haritadan silin. 66 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kimin ne olduğu belli ztn ;) 18 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Avukat, avukat ve avukat.... Gerçeği bilip ADALETİ yanıltan avukat.. Davanın en başından bu yana akılları karıştıran davanın avukatları ADALET bir gün size de lazım olabilir.. 18 0 Yanıtla
  • Ayse null:
    GONDEMI BUNUNLAMI OYALIYORSUNUZ BIR CEZA VERECEK SINIZ o bu su yaoti 40 defa son karar dediniz defolun eden belli yaoan belli ya anne ya abi birini deyin bitsin cok mu zor neyi var cozulmeyecek siz de anca saklayin milleti galayana getiein yaptiviniz bisey yok 6 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS VE CELOS PEMPE DİR 3 0 Yanıtla
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