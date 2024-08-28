Narin'i arama çalışmalarında çember daraldı - Son Dakika
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Narin'i arama çalışmalarında çember daraldı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, Tümgeneral Selçuk Yıldırım, çemberin daraldığını ve Narin'in her an bulunabileceğini açıkladı. 1 kişi gözaltına alındı, 66 kişinin ifadesine başvuruldu. Aramalara köpek unsurları, araçlar, helikopterler ve dronlar da katılıyor.

28.08.2024 23:11
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1 kişinin gözaltına alındığı Narin'i arama çalışmalarında çember daraldı: "Narin her an bulunabilir"

Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıkladı:

"Çember daraldı, Narin her an bulunabilir"

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım:

"Devlet bütün imkanları ile Narin'i arıyor"

"9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 38 dron ile aramalar sürüyor"

"17 ilçeden bin küsür komando arama çalışmalarını sürdürüyor"

"Kısa bir süre sonra Narin'in müjdesini buradan vermek istiyorum"

1 kişinin gözaltına alındığı olayda 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvuruldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 21 Ağustos tarihinde Kur'an kursundan eve dönerken kaybolan ve 8. gündür arama çalışmaları devam eden 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirirken, "Çember daraldı, Narin her an bulunabilir" dedi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar ilçesi Tavşanlı Mahallesinde jandarma tarafından kurulan hareket merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar ilçesi Tavşanlı Mahallesi'ndeki hareket merkezinde Narin Güran'ı arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yıldırım, "Şuana kadar İl Jandarma Komutanlığında bin 30, AFAD'tan 240, İl emniyet müdürlüğünden 54, itfaiye 25, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Dicle Üniversitesi ve gönüllüler olmak üzere toplam bin 710 kişi Narin'i arama çalışmalarına devam etmektedir. 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 38 drone faaliyeti takviyesi yapılmaktadır. Karadan 55 kilometre karelik alan ile jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Dicle Üniversitesi, AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel, 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu, 24 kilometrelik su kuyu aranmıştır. Şuana kadar 12 bin 565 araç, 32 bin 952 şahsın sorgulaması yapılmıştır. 44 jandarma 3'ü polis bölgesi olmak üzere 22'si metruk toplam 47 binada arama icra edilmiştir" diye konuştu.

"Devletin bütün imkanları kullanıldı, kullanılıyor"

Devletin bütün imkanlarının Narin için kullanıldığını ve kullanılmaya devam edildiğini söyleyen Yıldırım, "16 plaka tanıma sistemi noktası, 78 güvenlik kamerası incelenmiştir. 8'i şüpheli 58 tanık olmak üzere 66 şansın ifadesine başvurulmuştur. Narin için devletimiz bütün imkanları kullandı ve kullanmaya devam edecektir. Kısa bir zaman içerisinde Narin'e ulaşacağız. En ufak delillere kadar gerekli incelemeler yapılmıştır. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam bin küsür komando hali hazırda arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal olmak üzere bir çok yere deliller incelenmek üzere gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i kısa bir zamanda bulacaktır. Bu süre içerisinde bir çok ihbar gelmektedir, asıllı ve asılsız her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şuanda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar imkanlar buraya yağdırıldı. Bu kızımıza sağ salim ulaşmak niyetindeyiz. Burası köyün içerisinde kurduğumuz hareket merkezi. Buradaki uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa bir süre sonra Narin'in müjdesini buradan vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Elimizde deliller var"

Yaptıkları çalışmalar ile ellerinde deliller olduğunu belirten Tümgeneral Selçuk Yıldırım, bu deliller doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Yıldırım, "Elimizde deliller var. Dakika dakika Narin'in köydeki hareketlerini, faaliyetlerini kayıt altına aldık. Elimizdeki deliller üzerinde ilerliyoruz sonuca çok yakınız. En kısa sürede Narin'e ulaşacağız. Şuanda sizlere açıklayamayacağım bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin'i arama çalışmalarında çember daraldı - Son Dakika

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