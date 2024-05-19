Narkoçelik-17 Operasyonlarında 1 Ton 23 Kilogram Metamfatemin Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narkoçelik-17 Operasyonlarında 1 Ton 23 Kilogram Metamfatemin Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-17' operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiğini ve 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

19.05.2024 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfatemin ele geçirildi: 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiğini ve 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca "Narkoçelik-17" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 955,5 kilogram sıvı metamfetamin, 67,5 kilogram kristal metamfetamin, olmak üzere toplam 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi, 136 kilogram aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere ise el konuldu. Operasyonlar sonucunda ise 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Narkoçelik-17 Operasyonlarında 1 Ton 23 Kilogram Metamfatemin Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narkoçelik-17 Operasyonlarında 1 Ton 23 Kilogram Metamfatemin Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
09:01 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
08:24 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye’ye döneceğim Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
09:59 İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
08:20 Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:00 İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
07:28 Maduro, Türkiye’yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı
00:33 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 10:50:28. #1.12#
SON DAKİKA: Narkoçelik-17 Operasyonlarında 1 Ton 23 Kilogram Metamfatemin Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement