Nasuh Mahruki'ye Soruşturma

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Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Arama Kurtarma Derneği eski başkanı Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'e yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Mahruki'nin adresinde olmadığı belirlendi

Soruşturma çerçevesinde şahsın evine giden polis ekipleri, Nasuh Mahruki'yi bulamadı. Gözaltına alınamayan Mahruki, evine polis ekiplerinin gittiğini öğrenince sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşımda, polislerin kendisini gözaltına almak için evine gittiklerini ancak kendisinin evde olmadığını belirtti.

Olaya ilişkin ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.