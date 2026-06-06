Nazilli'de Kurşunlama Operasyonunda 7 Tutuklama - Son Dakika
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Nazilli'de Kurşunlama Operasyonunda 7 Tutuklama

Nazilli\'de Kurşunlama Operasyonunda 7 Tutuklama
06.06.2026 10:44
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki kurşunlama olaylarıyla ilgili 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde farklı tarihlerde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarının faillerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri, araç ve ikametlere yönelik kurşunlama olaylarının aydınlatılması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu, cezaevinde bulunan örgüt lideri A.Ö.'nün talimatları doğrultusunda suç işledikleri tespit edilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Nazilli, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de Kurşunlama Operasyonunda 7 Tutuklama - Son Dakika

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