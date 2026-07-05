Minibüs alevlere teslim oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın gece saatlerinde Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1895 sokak üzerinde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsü saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale gelirken, yangı9nın çıkış sebebi araştırılıyor. - AYDIN