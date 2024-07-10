Nazilli\'de Sağanak Yağış ve Dolu Sonrası Yollar Göle Döndü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam üzeri etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrasında, yollar dakikalar içinde göle dönerken, bazı noktalarda kırılan ağaçlar yolu kapattı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'ın Nazilli ilçesinde Temmuz ayında etkili olan sağanak ve dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Akşam üzeri etkili olan yağışlar sonrasında yollar dakikalar içinde göle dönerken, otogar bölgesi ve alt geçit suyla doldu. Etkili olan sağanağa trafikte yakalanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da saçak altlarına ve çevredeki işyerlerine sığındı. Yeşil Mahalle'de ise etkili olan dolu yağışı ve rüzgarla birlikte bir ağaç kırılarak yol ortasına devrildi. Şans eseri o esnada yoldan geçenin olmaması sayesinde olayda yaralanan olmadı. Teyakkuza geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri ise ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. - AYDIN