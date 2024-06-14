Nazilli'de Şüpheli Araçta Uyuşturucu Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheyle durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi'nde icra edilen faaliyette jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde bulunan U.S. ve M.M. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, bir miktar kubar esrar maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN