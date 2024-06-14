Nazilli'de Şüpheli Araçta Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de Şüpheli Araçta Uyuşturucu Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan çalışmada, şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu ile birlikte yakalandı. Aramada bir adet kurusıkı tabanca, kubar esrar maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

14.06.2024 09:20
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheyle durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi'nde icra edilen faaliyette jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde bulunan U.S. ve M.M. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, bir miktar kubar esrar maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Şüpheli Araçta Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika

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