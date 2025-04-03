Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Nazilli\'de Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün tıra çarptığı Fiat Tofaş marka otomobildeki H.K. ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

03.04.2025 16:51  Güncelleme: 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptığı Fiat Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezilirken, kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kardeşköy Mahallesi Nazilli- Beydağ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta imamlık yapan H.K. (22), Ramazan Bayramı'nda aile ziyareti için Karahallı Mahallesi'ne geldi. Buradan da şehir merkezine gitmek isteyen H.K., 45 SB 2665 plakalı Fiat Tofaş marka otomobili ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulmaya başlayan otomobil, 42 ET 094 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde sıkışan H.K. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri H.K.'yi sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan H.K. ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan H.K.'nin durumun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Nazilli, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, trafik, Tofaş, Kaza, Fiat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk’un burnunu sıktı Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı
Okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı Okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı
İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimi, milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimi, milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir
Peş peşe paylaşım yaptılar Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Ne diyeceği çok merak ediliyordu Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk’tan flaş sözler Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler
RTÜK Başkanı Şahin’den ’derbi’ açıklaması: Reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli
Okan Buruk’un burnunu sıktı Galatasaray, Mourinho’yu akıl hastanesine yatırdı Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı
Bahçeli yarın mesaiye başlıyor Bahçeli yarın mesaiye başlıyor
Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest
Bahçeli’den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

17:28 Bahçeli yarın mesaiye başlıyor Bahçeli yarın mesaiye başlıyor
17:21 Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest
16:56 Bahçeli’den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek
16:49 CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu’na özgürlük mitingi yapacağız CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
01:01 Soyunma odasına bıraktılar Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak doğum günü hediyesi Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
00:57 İşte Trump’ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu
00:43 Okan Buruk’un burnunu sıktı Galatasaray, Mourinho’yu akıl hastanesine yatırdı Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı
00:30 RTÜK Başkanı Şahin’den ’derbi’ açıklaması: Reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli
00:13 Ne diyeceği çok merak ediliyordu Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk’tan flaş sözler Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler
23:29 Peş peşe paylaşım yaptılar Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
23:18 İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimi, milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimi, milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir
23:14 Okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı Okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı
23:03 Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk’un burnunu sıktı Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı
22:54 Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 18:09:01. #7.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement