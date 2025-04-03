Nazilli\'de Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptığı Fiat Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezilirken, kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kardeşköy Mahallesi Nazilli- Beydağ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta imamlık yapan H.K. (22), Ramazan Bayramı'nda aile ziyareti için Karahallı Mahallesi'ne geldi. Buradan da şehir merkezine gitmek isteyen H.K., 45 SB 2665 plakalı Fiat Tofaş marka otomobili ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulmaya başlayan otomobil, 42 ET 094 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde sıkışan H.K. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri H.K.'yi sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan H.K. ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan H.K.'nin durumun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN