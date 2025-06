Nazilli\'de Yangın Tedbiri Toplantısı

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, toplantıda bir araya geldiği ilçe protokolü ve muhtarlara yangınlara karşı duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi. Yangınların yüzde 99'unun insan kaynaklı olduğunu ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, özellikle muhtarları uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Dikili, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ve mahalle muhtarları 2025 yangın sezonunun erken başlaması nedeniyle alınacak tedbirleri değerlendirdi. Orman yangınları ile ilgili bilgilendirmede bulunan Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Dikili, bölgenin yüzde 47'sinin ormanlık alan, diğer kısmının ise ziraat alanı olduğunu ifade etti. Dikili; bu alanların birbirleri içine girdiği için ayrılmadığını, bir yangın olduğunda her iki alanda da büyük zarar ortaya çıktığını belirtti. Bu nedenle her iki alanın da yangınlara karşı korunması gerektiğini ifade etti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da konuşmasında özellikle anız yangınları konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek çiftçileri yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda muhtarların uyarıda bulunmasını istedi.

"Yangınların yüzde 99'u insan kaynaklı"

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yaptığı konuşmada, "İnsanlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" diyerek: "Çıkan yangınların maliyetleri çok fazla. Sadece milli kaynaklarımız değil, can ve malımız da büyük zarar görüyor. Bu nedenle yangın çıkmadan önce bilinçli, tedbirli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Çünkü yangınların yüzde 99'u insan kaynaklı. Muhtarlarımıza bu konuda büyük görevler düşüyor. Bu konuları sürekli olarak vatandaşlarımıza anlatacak, duyarlı, bilinçli ve dikkatli olmalarını söyleyeceksiniz. Tek dileğimiz doğaya, kendimize saygılı olmamız. Her ne şekilde olursa olsun yangın çıkış nedeni ve çıkaran mutlaka tespit ediliyor. Biz yangınların çıkmasını, yangın çıkaranların da ceza almalarını istemiyoruz. Yangın çıktığı anda muhtarlarımızın her ne yapıyorsa bırakıp ekiplere destek vermelerini bekliyoruz. Amacımız, alınacak tedbirlerle yangınların hiç çıkmamasını sağlamak" dedi. - AYDIN