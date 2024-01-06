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Nazilli polisi suç makinesini yakaladı

İzmir'de yüzlerce suça karışan ve 94 ayrı suçtan araması bulunan şahıs, Nazilli ilçesinde polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın sahte kimlik kullandığı ve uzun süre takip edildiği belirtildi.

Nazilli polisi suç makinesini yakaladı
06.01.2024 - 14:18,
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IHAAW141319-ASA/6-01-2024

- Suç makinesini Nazilli polisi yakaladı

- 94 ayrı suçtan aranıyordu, kovalamaca sonucu yakalandı

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir - Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - İzmir'de yüzlerce suça karışan ve 94 ayrı suçtan araması bulunan şahıs saklandığı Aydın'ın Nazilli ilçesinde kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yüzlerce suça karışan, 94 ayrı suçtan aranması olan ve 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şahsın Nazilli'de Pınarbaşı Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

"Sahte kimlikle dolaşıyordu"

Şahsın kayın biraderi N.D.isimli şahsa ait kimlik bilgileri olan, sahte bir kimlik ile yaşamını sürdürdüğü bilgisi elde edildi. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için düğmeye bastı.

"Fark edilmemek için plan yapmış"

Mahalleyi ve adresi uzun süre takip altına alan ekipler, şahsın bulunduğu ikametten nadir olarak dışarı çıktığını ve dışarı çıktığında ikamet ettiği evin çatı katından başka bir evin müştemilatına geçiş yapıp oradan sokağa giriş yaptığını tespit etti.

"Kovalamaca sonucu yakalandı"

Polis ekipleri takibini sürdürürken şahıs hiç dışarıya çıkmadığı bir saatte dışarı çıktı. Şahıs ekiplerin kovalamacası sonucu Yıldıztepe Mahallesi ara sokaklarda kıskıvrak yakalanarak cezaevine teslim edilirken, şahsın üzerinde sahte kimlik elde edildiği öğrenildi.

(OD-Y)

6.01.2024 14: 14: 54 TSI

NNNN - MUĞLA

Kaynak: İHA
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