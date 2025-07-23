Necip Hablemitoğlu Suikasti Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Necip Hablemitoğlu Suikasti Davasında Mütalaa Açıklandı

23.07.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savcı, Hablemitoğlu suikastinde 7 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Necip Hablemitoğlu suikastı davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu. Savcı, sanıklardan, Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır ve Aydın Köstem'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, Mehmet Narin'in ise örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti.

Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin sanıklar Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Aydın Köstem, Mustafa Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Mehmet Narin'in yargılandığı davada savcılık ara celsede esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Altaylı ve Köstem'in, Göktaş'ı azmettirerek cinayetin 'Levent Göktaş suç örgütünce' işlendiğini belirtti. Mütalaada 'Levent Göktaş suç örgütü'nün devamlılık niteliğinin bulunmadığı belirtilirken örgütün tek bir olay için bir araya gelmediği ifade edildi.

"Öldürme talimatı Emek ve Mumcuoğlu'na verildi"

Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Mustafa Özcan ve Aydın Köstem'in azmettirmesi sonucu hareket eden Levent Göktaş'ın, Nuri Gökhan Bozkır'a maktulü takip ettirdiği, olay yerinde keşif yaptırdığını belirtilen mütalaada, Hablemitoğlu'nun öldürme talimat ve eyleminin ise Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'na verildiğini anlatıldı. Hazırlanan mütalaada suikastın, 'siyasi bir cinayet olduğu' belirtildi.

"7 sanık için ağırlaştırılmış müebbet"

Savcı mütalaasında, sanıklardan Enver Altaylı, Aydın Köstem, Nuri Gökhan Bozkır, Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Aydın Köstem'in, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, Mehmet Narin'in ise örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, yalancı tanıklık yaptıkları gerekçesiyle Mehmet Kaya Batı, Ergün Poyraz ve Ersan Aksoy hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Ayrıca, 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın ise düşürülmesi istendi. Sanıkların yargılanmasına 20 Ekim'de devam edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Necip Hablemitoğlu, Politika, 3-sayfa, Cinayet, ankara, Dünya, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Necip Hablemitoğlu Suikasti Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:38
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
16:30
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 12:08:13. #7.12#
SON DAKİKA: Necip Hablemitoğlu Suikasti Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.