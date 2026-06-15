Polis Heimlich Manevrasıyla Sürücünün Hayatını Kurtardı

Çankırı'da aracıyla seyir halindeyken sürücünün nefes borusuna kek kaçtı, polisin heimlich manevrası sürücünün hayatını kurtardı.

Olay, il merkezi Yapraklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerleyen bir aracın sürücüsünün yediği kek, nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken sürücü kendisini araçtan dışarı attı. O esnada durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri sürücüye heimlich manevrasıyla hemen müdahale etti. Sürücünün soluk borusunu tıkayan kek, polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı tekrar nefes alması sağlandı.

O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. - ÇANKIRI