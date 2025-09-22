Nevşehir'de Ağrı Kesici Öldürdü - Son Dakika
Nevşehir'de Ağrı Kesici Öldürdü

22.09.2025 23:40
Mersin'den tatil için gelen kadın, baş ağrısı için ilaç aldıktan sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün erkek arkadaşıyla birlikte motosikletle Mersin'den tatil için Nevşehir'e gelen Özlem Y. (46), bugün başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içti. İlaç içtikten kısa bir süre sonra Özlem Y.'nin fenalaştığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

RESMİ ÖLÜM NEDENİ YAPILAN OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, Özlem Y.'yi ilk müdahale sonrası Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özlem Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Kaynak: İHA

