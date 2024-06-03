Nevşehir'de Çalıntı Araç KGYS'ye Yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Çalıntı Araç KGYS'ye Yakalandı

Nevşehir\'de Çalıntı Araç KGYS\'ye Yakalandı

Nevşehir'de şüpheli bir araç, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi tarafından tespit edildi. Araç sürücüsü ise 5 ayrı suçtan aranıyordu ve tutuklandı.

03.06.2024 13:27
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Nevşehir'de 'çalıntı' olduğu tespit edilen bir araç Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'ne (KGYS) yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Antalya'da bir arkadaşına emanet için verdiği aracı geri gelmeyince, araç sahibi aracının çalınmış olabileceği düşüncesi ile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü araç plakasını sisteme 'çalıntı araç' olarak kaydetti. Nevşehir Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) personelinin şüpheli araçlar üzerinde yapılan denetimde bir aracın 'çalıntı' olduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri aracın yakalanması için çalışma başlattı. Bahse konu araç Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince itfaiye kavşağında durduruldu. Yapılan kontrolde araç sürücüsünün 5 ayrı suçtan 10 yıl 6 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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