Nevşehir'de Trafik Kazası: Yakınlar Ambulansa Saldırdı - Son Dakika
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Nevşehir'de Trafik Kazası: Yakınlar Ambulansa Saldırdı

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Nevşehir'deki kazada 6 kişi yaralandı; kazazedelerin yakınları ambulansa ve itfaiyeye saldırdı.

02.02.2025 03:49
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Nevşehir'de iki Mercedes otomobil çarpıştı: Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları önce ambulansa sonra itfaiye aracına saldırdı.

Kaza gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Ali S.U.'nun kullandığı 34 AU 0250 plakalı Mercedes marka otomobil seyir halindeyken ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan ve sürücüsü tespit edilemeyen 38 JB 230 plakalı Mercedes marka otomobile yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağılık, polis ekibi ile birlikte itfaiye sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Can pazarının yaşandığı olayda, kaza yerine gelen yaralıların yakınları, önce ambulansa sonrada itfaiye aracına saldırdı. Araç içinde bulunan içki şişeleri de kameralara yansıdı

Kazada yaralanan toplam 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Trafik Kazası: Yakınlar Ambulansa Saldırdı - Son Dakika

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