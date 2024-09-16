Nevşehir\'de Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması

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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmada Gülşehir ilçesinde 1 şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı - NEVŞEHİR