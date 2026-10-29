Nevşehir Göreme'de çöken peribacasında ölen 3 kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Nevşehir Göreme'de çöken peribacasında ölen 3 kişinin kimliği belirlendi

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Nevşehir Göreme\'de çöken peribacasında ölen 3 kişinin kimliği belirlendi
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Nevşehir Göreme\'de çöken peribacasında ölen 3 kişinin kimliği belirlendi
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Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin kimliği belirlendi. Kayalıklar altında yaralanan 3'ü Fransız turist ve 2 Türk vatandaşının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde çöken peribacasında kayalıkların altında kalarak hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, ölü sayısı 3'e çıkmıştı. Öte yandan, peribacasının çökmesi sonucu kayalıkların altında kalan Fatih Eray Tuna (31) ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca, kayalıkların altında kalarak yaralanan 3'ü Fransız turist ve 2 Türk vatandaşının da hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: İHA
Nevşehir3. SayfaFransızturistGöremeTurizmGüncelSon Dakika

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