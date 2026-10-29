Nevşehir Göreme'de peribacası yıkıldı, 3 kişi yaralandı, cenaze bilgisi edinildi - Son Dakika
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Nevşehir Göreme'de peribacası yıkıldı, 3 kişi yaralandı, cenaze bilgisi edinildi

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Nevşehir Göreme\'de peribacası yıkıldı, 3 kişi yaralandı, cenaze bilgisi edinildi
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Nevşehir Göreme\'de peribacası yıkıldı, 3 kişi yaralandı, cenaze bilgisi edinildi
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Nevşehir'in Göreme beldesinde bir peribacası yıkıldı. İlk bilgilere göre olayda ölü ve yaralılar bulunurken yaralanan 3 kişi hastanelere sevk edildi; kayaların altında cenazeler olduğu belirtildi ve AFAD, UMKE ile jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacası çöktü. İlk bilgilere göre, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan 3 kişinin hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayaların altında kalan cenazelerin olduğu bilgisi edinilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiJandarmaNevşehir3. SayfaGöremeGüncelAFADSon Dakika

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