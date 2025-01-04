Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü

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Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, minik Narin'in neden öldürülmüş olduğuna dair önemli bir açıklamada bulundu. Avukat Eryılmaz, Narin'in otopsisinde vücudunda bulunan PSA sıvısına dikkat çekti ve "Sonuç tektir, Narin "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür" ifadelerini kullandı.

04.01.2025 18:33
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Türkiye'yi derinden etkileyen 8 yaşındaki Narin Güran davasında tutuklu yargılanan 3 sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından Narin'in cesedini taşıdığını ve dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

AVUKAT ALİ ERYILMAZ: NARİN CİNSELLİK İÇEREN BİR EYLEM NEDENİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Dava sürecinde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Avukat Ali Eryılmaz, bu kez Narin'in neden öldürüldüğüne ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eryılmaz, başka bir ihtimal olmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ip ucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerin üzerinden tespit edilen PSA 'dır. Bu olayın açık şekilde "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir. Sonuç ise tektir, Narin "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür. Ya doğrudan sujesiydi ya da tanığı oldu. Başka bir ihtimal yok!"

'SUJE' NE DEMEK?

Eryılmaz'ın kullandığı 'Sujesiyi' ibaresi hukuk dilinde; Muhakemede kendine ait bir statüsü bulunan ve diğer bireylerden bağımsız olarak gerçekleştireceği işlemlerle muhakemenin ilerlemesine katkı yapan kimse anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Nevzat Bahtiyar\'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü

Cinsellik, 3-sayfa, Otopsi, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce:
    Büyüklerin işlediği günahın cezasını çocuklar canı ile ödüyor. Şunu bilin . dünyada insanların inandığı bir çok din vardır ama AHLAK tekdir. 24 2 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Allahsız kitapsızlar .. 9 0 Yanıtla
  • Mesut DOĞAN:
    bu toplumun dinden önce temiz bor ahlaka ihtiyacı vardir. ülkenin kanini emen diyanet neden sus pus 6 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Bütün dinlerin teması ahlaktır,dininiz size ahlakı temin etmiyor ise dininize bağlılığınızı samimiyetinizi kontrol edin. 1 0 Yanıtla
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