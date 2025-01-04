Nevzat Bahtiyar\'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü

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Türkiye'yi derinden etkileyen 8 yaşındaki Narin Güran davasında tutuklu yargılanan 3 sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından Narin'in cesedini taşıdığını ve dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

AVUKAT ALİ ERYILMAZ: NARİN CİNSELLİK İÇEREN BİR EYLEM NEDENİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Dava sürecinde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Avukat Ali Eryılmaz, bu kez Narin'in neden öldürüldüğüne ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eryılmaz, başka bir ihtimal olmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ip ucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerin üzerinden tespit edilen PSA 'dır. Bu olayın açık şekilde "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir. Sonuç ise tektir, Narin "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür. Ya doğrudan sujesiydi ya da tanığı oldu. Başka bir ihtimal yok!"

'SUJE' NE DEMEK?

Eryılmaz'ın kullandığı 'Sujesiyi' ibaresi hukuk dilinde; Muhakemede kendine ait bir statüsü bulunan ve diğer bireylerden bağımsız olarak gerçekleştireceği işlemlerle muhakemenin ilerlemesine katkı yapan kimse anlamına geliyor.