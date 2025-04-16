Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı

Geniş Video İzle

tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan Independent Genel Yayın yönetmeni Nevzat Çiçek, kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanede yaşananları anlattı. Hastanenin kantin kısmında görüşmeler için bir odanın ayrıldığını belirten Çiçek, "Çok yoğun bir trafik vardı her kesimden insan geliyordu" dedi.

16.04.2025 23:02  Güncelleme: 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Kalbine giden aort damarı yırtılan Önder, 12 saat süren bir ameliyat geçirdi.

HASTANEDE YAŞANANLARI ANLATTI

tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan Independent Genel Yayın yönetmeni Nevzat Çiçek hastanede yaşananları anlattı. Çiçek açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Bütün DEM Heyeti hastanedeydi. Bütün eş genel Başkanlar, birçok önde gelen siyasetçi oradaydı. Çok yoğun bir trafik vardı her kesimden insan geliyordu. Hastanenin kantin kısmında bir oda ayrılmış orada görüşmeler yapılıyor. Pervin Hanım ilk hastaneye gelenlerden biri ve şu ana kadar o da benim gibi hiç uyumamıştı.

"TANIMADIĞIMIZ İNSANLARDAN DUA ALIYORUZ"

Çok şaşırmamış aile ilgi alakaya. 'İnsan insanın zehrini alır' biz bunu buradan görüyoruz dediler. O kadar çok paylaşım olmuş. Bine yakın çağrı geldiğini söylediler. İnsanlar çok yoğun, tanımadığımız insanların duasını alıyoruz dediler.

"KAHTALI MİÇE'NİN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISIYMIŞ"

Sırrı abinin çok fazla hayatı bilinmiyor. Fotoğrafçılık da yapmış. Aileden öğrendim bugün, yakın zamanda vefat eden Kahtalı Miçe ile çok yakındı. Kahtalı Miçe'nin düğün fotoğrafçısı sırrı abiydi. Toplumun her alanında aslında teması olan bir insan."

Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder\'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Sırrı Süreyya Önder, Nevzat Çiçek, Kübra Par, 3-sayfa, trafik, Gündem, Yaşam, tv100, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman A:
    Bir Türk olarak,siyasi görüşü bir tarafa insan olarak ben severim.Çok bilgili,zeki ve donanımlı bir beyefendi kendisi.Allah şifasını versin. 124 6 Yanıtla
  • Eren Ercan:
    Allah şifa versin inşallah tez zamanda sağlığına kavuşur 44 0 Yanıtla
  • Nedim TURAN:
    Neden iyi insanların ömrü kısa. Yüce Allah hayırlı şifalar versin inşallah. Beyaz Güvercin Gönüllüsü Yiğit Adam. 34 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:03:54. #7.13#
SON DAKİKA: Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement