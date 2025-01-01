New Orleans'ta Terör Eylemi: 10 Ölü, 35 Yaralı

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Orleans şehrinde aracını kalabalığın içine süren saldırganın 42 yaşında ABD vatandaşı Shamsud-Din Jabbar olduğunu, araçta terör örgütü DEAŞ'a ait bayrak, silah ve potansiyel el yapımı patlayıcı cihaz bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde pikap aracıyla kalabalığa dalan saldırganın kimliği belli oldu. FBI tarafından yapılan açıklamada, saldırganın 42 yaşında ABD vatandaşı Texaslı Shamsud-Din Jabbar olduğu ifade edildi. Saldırganın kullandığı araçta terör örgütü DEAŞ bayrağı, silah ve potansiyel el yapımı patlayıcı cihaz (IED) bulunduğu belirtildi. Ayrıca saldırganın kalabalığa çarptığı yerden farklı noktada da potansiyel patlayıcı cihazlar tespit edildiği aktarıldı. Saldırganın terör örgütleriyle muhtemel bağlantılarının araştırıldığı, pikap aracın kiralanmış olabileceği kaydedildi.

"Herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz"

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Federal kolluk kuvvetleri ve İç Güvenlik Bakanı, Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood-Randall ve New Orleans Belediye Başkanı dahil olmak üzere iç güvenlik ekibim tarafından gece boyunca korkunç olayla ilgili olarak sürekli olarak bilgilendirildim. FBI soruşturmaya öncülük ediyor ve bu olayı bir terör eylemi olarak araştırıyor. Daha fazla ölüm ve yaralanmayı önlemek için yerel kolluk kuvvetlerinin cesur ve hızlı tepkisinden dolayı minnettarım. Gün boyunca güncellemeler almaya devam edeceğim ve paylaşacak daha fazla bilgimiz olduğunda söyleyecek daha çok şeyim olacak. Hiçbir şiddetin haklı gerekçesi yoktur ve ülkemizin toplumlarına yönelik herhangi saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'yi sarsan saldırıda 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Yerel saatle 03.15 sıralarında yılbaşı kutlamalarının sürdüğü şehrin Fransız Mahallesi olarak tanınan bölgesindeki Bourbon Caddesi'nde bir sürücü, pikap aracıyla kalabalığın arasına dalmış, daha sonra aracından inerek etrafa ateş açmıştı. Polis ise saldırgana karşılık vermişti. New Orleans Polis Şefi Anne Kirkpatrick düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 2'si polis en az 35 kişinin de yaralandığını belirtmişti. Kirkpatrick saldırganın "kasıtlı bir davranış" sergilediğini ve "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığını" vurgulamıştı.

FBI, saldırganın polisle girdiği çatışma sonucu öldüğünü, olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağını duyurmuştu. - LOUISIANA