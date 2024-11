New York Belediye Başkanı Eric Adams, Yolsuzluk Davasında Üçüncü Kez Hâkim Karşısında

3.Sayfa

New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde görülen davasında bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Yargıcı Dale Ho tarafından yapılan açıklamada 21 Nisan 2025 olarak duruşma tarihi belirlendi. Adams'ın avukatı Alex Spiro tarafından daha önce sunulan dilekçede duruşmanın Mart 2025 tarihinde bitirilmesine ilişkin talebi reddedildi.

1 Kasım Cuma günü New York saati ile 2: 00 PM'de gerçekleşen duruşmaya Eric Adams avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme Yargıcı tarafından planlanan duruşmada savcılık ve savunma taraflarına vermiş oldukları dilekçeler ile ilgili 20 dakikalık bir tartışma süresi verildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren duruşma çıkışında Belediye Başkanı Adams, daha önceki duruşma çıkışında yaptığı gibi "her şey yolunda" işareti yaptı.

64 yaşındaki Adams, kendisine yöneltilen yabancı kaynaklardan yasa dışı bağış, hediye, rüşvet kabul etmek ve bunu gizlemekle ilgili iddiaların yer aldığı 5 ayrı federal suçlamayı geçtiğimiz ay kabul etmediğini açıklamıştı.

New York'un ilk yolsuzluk davalı belediye başkanı

Adams, New York'un tarihinde görev başında federal suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk belediye başkanı olarak tarihe geçerken, belediye binasını etkisi altına alan geniş çaplı bir yolsuzluk soruşturması yönetim kadrosunda istifaları da beraberinde getirdi. Son aylarda Adams'ın en az yedi üst düzey yetkilisi görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Demokrat Partili liderlerden gelen istifa çağrıları ve Adams'ın kararlılığı

Adams'ın Demokrat Parti içerisindeki birçok güçlü figür, suçlamaların gölgesinde Adams'a istifa çağrısı yaparken, bunlar arasında ABD Temsilcisi Jerry Nadler gibi etkili isimler de bulunuyor. Ancak bu çağrılara rağmen istifa etmeyi reddeden Adams, Ocak 2022'de başladığı belediye başkanlığı görevine bağlılığını vurguladı ve önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Demokratların güçlü olduğu New York şehrinde, Adams'ın karşılaşacağı rekabetçi ön seçim süreci, onun siyasi kariyeri açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

Savunma ekibi ve suçlamalara yönelik tepkiler

Belediye başkanının avukatı Alex Spiro, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda davayı küçümseyerek suçlamaların dayanağının Adams'ın eski bir çalışanının yanlış beyanlarına dayandığını öne sürdü. Spiro, davayı "uçak bileti sınıf yükseltme yolsuzluğu davası" olarak nitelendirerek suçlamaların ciddiyetini hafifletmeye çalıştı. Savunma ekibi, Adams'ın bu iddialardan tamamen aklanacağına dair inançlarını kamuoyuyla paylaşarak, belediye başkanının yeniden seçilme hedefini desteklemeye devam ediyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın takibi ve diplomatik tepki

Türk Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler açısından da önem taşıyan bu davayı yakından takip ettiklerini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.

Trump'tan beklenmedik destek mesajı ve Adams'ın yanıtı

Bu karmaşık süreçte Adams, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenmedik bir destek mesajı aldı. 17 Ekim'de New York'ta düzenlenen bir yardım galasında konuşan Trump, "Her şeyde iyi şanslar, senin peşine düştüler" ifadesiyle Adams'a yönelik suçlamaları eleştirdi. Bu destek mesajı, Trump'ın da çeşitli federal suçlamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde verilmesi nedeniyle dikkat çekici bulundu. Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'a karşı kaybettikten sonra yeniden aday olurken, kendisine yöneltilen 34 ağır suçlamayı reddediyor. Adams ise Trump'ı diğer Demokrat isimler kadar sert eleştirmedi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump hakkında yaptığı "faşist" nitelemesi sorulduğunda Adams, bu görüşe katılmadığını belirtti.

Ne olmuştu?

2021'de Manhattan'da açılan Türkevi'nin yangın ruhsatı sorununu çözmek için yetkililere baskı yapıp yapmadığı soruşturulan New York Belediye Başkanı Eric Adams için iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Adams'ın Türkevi için Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldığı ifadelerine yer verilmişti. Savcılık açıklamasında, "Türk yetkili tarafından 2021 ve 2022 yıllarında ayarlanan ücretsiz seyahat ve ilgili diğer rüşvetler karşılığında Adams talimatları yerine getirdi" denilmişti. - NEW YORK