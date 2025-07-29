New York'ta Silahlı Saldırı: Dört Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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New York'ta Silahlı Saldırı: Dört Ölü, Bir Yaralı

New York\'ta Silahlı Saldırı: Dört Ölü, Bir Yaralı
29.07.2025 07:22  Güncelleme: 07:23
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New York'un Midtown Manhattan'da gerçekleşen silahlı saldırıda, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura tarafından açılan ateşte dört kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinde intihar etti. NYPD memuru Didarul Islam da saldırıda hayatını kaybetti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ve yetkililerin düzenlediği ortak basın toplantısında, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura'nın M4 saldırı tüfeğiyle gerçekleştirdiği saldırının ilk detayları basınla paylaşıldı. Toplantıda NYPD memuru Didarul Islam'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Kanlı saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 1 kişinin de ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Saldırgan Colorado'dan New York'a iz bırakarak geldi.

New York'un göbeğinde, Midtown Manhattan'daki 345 Park Avenue adresinde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, şehri derin bir yasa boğdu. NYPD Komiseri Jessica Tisch ve Belediye Başkanı Eric Adams'ın gece düzenlediği ortak basın toplantısında, saldırganın M4 tipi saldırı tüfeğiyle beş kişiyi vurduğu, dört kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın da olay yerinde intihar ettiği açıklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura'nın elinde M4 saldırı tüfeğiyle binanın lobisine girdiği ve üniformalı bir NYPD memuruna doğrudan ateş açtığı görüldü. Komiser Tisch, saldırganın ardından bir sütunun arkasına saklanan kadını vurduğunu ve lobiyi yaylım ateşine tuttuğunu açıkladı.

Beş kurban, dört ölü: Polis ve sivil kaybı

NYPD memuru Didarul Islam'ın vurularak ağır yaralandığı ve New York Presbyterian Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi. 36 yaşındaki Bangladeşli memurun iki çocuk babası olduğu ve eşiyle üçüncü bebeklerini bekledikleri belirtildi. Komiser Tisch, Islam'ın departmanda üç buçuk yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve özel güvenlik hizmeti kapsamında binada görevli olduğunu aktardı.

Diğer üç kurbanın biri asansör bölümünde vurulan güvenlik görevlisi, biri lobide vurulan adam, diğeri ise 33. katta ölü bulunan bir kadın. Hayatta kalan tek kurbanın durumu kritik ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Saldırgan asansörle 33. kata çıktı, orada intihar etti

Saldırganın lobideki katliamdan sonra asansörle 33. kata çıktığı ve burada bir kişiyi daha vurarak öldürdüğü belirtildi. Komiser Tisch, saldırganın ardından kendi göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiğini açıkladı. Cesedi polis ekiplerince bulundu.

Hedef seçimi belirsiz: Akıl sağlığı geçmişi var

Tisch, Shane Tamura'nın belgelenmiş bir akıl sağlığı geçmişi olduğunu belirterek, "Motivasyonu henüz net değil. Neden özellikle bu binayı hedef aldığını anlamaya çalışıyoruz" dedi. Saldırının düzenlendiği 345 Park Avenue binasında Blackstone, KPMG, NFL ve Rudin Management gibi küresel firmaların ofisleri bulunuyor.

Binaya girişten önce uzun bir yolculuk

Polis kayıtlarına göre Shane Devon Tamura, 26 Temmuz'da Colorado'dan yola çıktı. 27 Temmuz'da Nebraska ve Iowa'dan geçti, son olarak Pazartesi günü saat 16.24'te Columbia, New Jersey'de görüldü. Kısa süre sonra Manhattan'a ulaştı ve saldırıyı gerçekleştirdi.

Aracında cephanelik çıktı

NYPD, saldırganın aracında yaptığı aramada tüfek kılıfı, mühimmat, dolu bir tabanca, şarjörler, sırt çantası ve Tamura adına yazılmış ilaçlar buldu. Patlayıcı aramasında ise herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Saldırı sırasında gösterdiği tuhaf davranışlar kamerada

Tisch, saldırganın asansörden çıkan bir kadının zarar görmeden yanından geçmesine izin verdiğini belirtti. "Kadının yanından çekiliyor ve asansöre kendisi biniyor. Bu detay, saldırganın rastgele değil, seçici bir şekilde davrandığı izlenimini veriyor" dedi.

FBI, NYPD'yle eşgüdüm içinde soruşturma yürütüyor

FBI New York Saha Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Raia, olay yerine derhal ekip sevk edildiğini ve NYPD ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. "Bu NYPD tarafından yürütülen bir soruşturma. Ancak biz her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Adams: "Bu anlamsız bir şiddet gecesi"

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında "Bu gece beş masum insan vuruldu. Dördü hayatını kaybetti. Bu anlamsız bir şiddet gecesi" diyerek duygusal açıklamalarda bulundu. Adams, öldürülen polis memuru Islam için, "Tanrı'ya inanan, ailesine bağlı bir insandı. Bu şehri seviyordu" ifadelerini kullandı.

Kamuya tehdit yok, taramalar tamamlandı

NYPD Komiseri Tisch, Özel Harekat Birimi'nin binada ikinci bir tarama gerçekleştirdiğini ve şu anda kamu için herhangi bir tehdit olmadığını duyurdu. "Tek saldırgan olduğuna inanıyoruz. Halk için aktif bir tehdit kalmamıştır" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa New York'ta Silahlı Saldırı: Dört Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

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