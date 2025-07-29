New York\'taki silahlı saldırıda yeni detaylar Trilyonluk fonun yöneticisi de öldü

New York'un göbeğinde, Midtown Manhattan'daki 345 Park Avenue adresinde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, ülkede şok etkisi yarattı. Saldırıya ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

NEW YORK'TAKİ SİLAHLI SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

NYPD Komiseri Jessica Tisch ve Belediye Başkanı Eric Adams'ın gece düzenlediği ortak basın toplantısında, saldırganın M4 tipi saldırı tüfeğiyle beş kişiyi vurduğu, dört kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın da olay yerinde intihar ettiği açıklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura'nın elinde M4 saldırı tüfeğiyle binanın lobisine girdiği ve üniformalı bir NYPD memuruna doğrudan ateş açtığı görüldü. Komiser Tisch, saldırganın ardından bir sütunun arkasına saklanan kadını vurduğunu ve lobiyi yaylım ateşine tuttuğunu açıkladı.

OLAYDAN AMERİKAN FUTBOL LİGİ'Nİ SORUMLU TUTMUŞ

Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı Shane Tamura isimli saldırganın üzerinde bir not bulunduğunu ve bu notta olaydan Amerikan Futbol Ligi'ni (NFL) sorumlu tutan ifadelerin yer aldığını belirtti.

Yetkililer, saldırgan kendisinde kronik travmatik ensefalopati (CTE) olduğunu düşünmüş olabileceğini söyledi. CTE, özellikle futbol gibi temas sporlarında sıkça rastlanılan ve beyinde hasara neden olan dejeneratif bir hastalık olarak biliniyor.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİSİ DE ÜNLÜ İŞ İNSANI

Silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden birisinin ise dünyanın en büyük fon yönetim şirketi Blackstone'un İcra Kurulu Başkanı Wesley Lepatner olduğu öğrenildi. Wall Sreet Journal'da yer alan habere göre Leatper, binanın lobisinde vurularak yaşamını yitirdi.

Wesley Lepatner

Şirketten yapılan açıklamada, "345 Park Avenue'de yaşanan trajik olayda çalışma arkadaşımız Wesley LePatner'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz." denildi.

Haberde, saldırı başladığında Blackstone çalışanları e-posta ve Microsoft Teams üzerinden birbirlerini uyardı. Bazı çalışanlar barikat kurarak kendilerini ofislerine ve tuvaletlere kilitledi.