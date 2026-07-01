Niğde'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Niğde'nin Bor ilçesinde 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki T.A.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE