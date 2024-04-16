Niğde'de bayram bilançosu; 76 trafik kazasında 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de bayram bilançosu; 76 trafik kazasında 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Niğde\'de bayram bilançosu; 76 trafik kazasında 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 9 günlük bayram tatili sürecinde meydana gelen 76 trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Vali Çelik, trafik denetimlerinde 2 bin 994 araca cezai işlem uygulandığını belirtti. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunan Çelik, alkollü araç kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

16.04.2024 10:28
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Niğde Valisi Vali Cahit Çelik, kentte 9 günlük bayram tatili sürecinde meydana gelen 76 trafik kazasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunarak; kentte meydana gelen olayları ele aldı. Vali çelik, tatil sürecinde 19 bin 84 aracın denetlendiğini ve 2 bin 994 araca trafik kurallarını ihlal etmekten dolayı cezai işlem uygulandığını söyledi. Çelik; "İlimiz merkezine bağlı Çarıklı köyünde göçük olayı yaşandı. Çarıklı köyünde yeraltı patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük olayında 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybederken 4 vatandaşımız ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşlarımızdan 2 vatandaşımız taburcu edilirken 2 yaralı vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Ayrıca Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit operasyonunda Değirmenli Beldemizde ikamet eden Hikmet Aslan şehit düşmüştü. Bayramın Birinci günü Şehidimizi son yolculuğuna uğurladık. Bu vesile ile Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ise başsağlığı dilerim. Bayram tatilinin süresi uzun olmasından dolayı ilimizin konum itibariyle ilimizde trafik anlamında yoğunluk yaşandı. Bu çerçevede Bayram süresince trafik güvenliği ekiplerini iki katına çıkarttık. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz kontrol noktalarında 19 bin 84 araç denetleme yaptı, bin 500 araca hız ihlali yüzünden idari para cezası uygulandı. Öte yandan 22 araç sürücüsüne de alkollü araç kullanmaktan işlemler yapıldı. 2 bin 994 araç ve sürücüye para cezası uygulanırken, 76 araç trafikten men edildi" dedi.

Niğde'de 9 günde 76 trafik kazası meydana geldi"

Sürücülere hatırlatmalarda bulunan Çelik; 9 günlük bayram tatilinde maddi hasarlı, 35 yaralanmalı ve 1 tanede ölümlü trafik kazası olmak üzere Niğde'de toplam 76 adet trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 75 kişinin yaralandığını, 1 kişinin olay yerinde, 1 kişi ise hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Çelik; sürücülere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunarak, "Ben buradan tekrar araç sürücülerimize trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri takmalarını ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarıyorum. Geç olsun güç olmasın" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

trafik, Tatil, Niğde, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de bayram bilançosu; 76 trafik kazasında 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de bayram bilançosu; 76 trafik kazasında 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı - Son Dakika
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