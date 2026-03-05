Niğde\'de Güvenlik Bilgilendirme Çalışmaları

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Toplumda güvensizlik kaygısının ve suç korkusunun azaltılması amacıyla 23 Şubat - 1 Mart 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarları, parklar, cadde ve sokaklarda bilgilendirme yapıldı.

Ekipler ayrıca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde de öğrencilere ve personele yönelik uyarılarda bulundu.

Çalışmalarda; iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı, sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ile IBAN numarası kiralamanın suç olduğu konularında detaylı bilgi verildi. Vatandaşlara, tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca polis, jandarma, savcı ya da herhangi bir kamu görevlisinin hiçbir şekilde para talep etmeyeceği vurgulanarak broşür dağıtımı yapıldı.