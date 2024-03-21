Niğde\'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2\'si ağır 5 yaralandı

Ankara'da refüjü aşan otomobil karşı şeritten gelen araca çarptı, 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Samsun Yolu Elmadağ Lalabel mevkiinde meydana gelen kazada, refüjü aşan bir otomobil karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve en yakın hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.